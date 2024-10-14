Александр Бастрыкин требует доклад по делу дольщиков двух ЖК в Сочи

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по обращениям о нарушении прав дольщиков в Сочи. К главе ведомства обратились участники долевого строительства ЖК «Княжье Подворье», «1000 и 1 ночь», а также коттеджного поселка «Сан Вале», сообщает информационный центр СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, предприниматель, являвшийся учредителем и директором ООО «СМУ-3», в период с 2010 по 2012 годы начал строить жилые здания, однако несколько из них до сих пор не достроили. В эксплуатацию сданы только дома, квартиры в которых предназначались для детей-сирот, при этом права обманутых дольщиков до настоящего времени не реализованы, заявили в инфоцентре. Здания, по словам заявителей, необоснованно признаны самовольными постройками. Пострадали более 100 семей.

«Многочисленные обращения более 100 семей, пострадавших от действий работников администрации и недобросовестного застройщика, результатов не принесли. Указанная ситуация получила распространение в СМИ»,— рассказали в следкоме.

По данному факту в СУ СКР по Краснодарскому краю расследуют уголовное дело. Господин Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования.

Вячеслав Рыжков