В аэропорту Сочи впервые за два года приземлился «Боинг» «Джамбо»

В минувшее воскресенье, 13 октября, в аэропорту Сочи впервые за два года сел «Боинг» 747-400 авиакомпании «Россия». По авиационной традиции борт встретили водной аркой, а экипажу вручили сладкие сувениры от аэропорта Сочи, рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Тот самый легендарный лайнер, который внес колоссальный вклад в мировую гражданскую авиацию. Кто-то ласково называет его "Джамбо", а кто-то, признавая величие, пафосно зовет "Королевой небес". Но у него есть и третье имя: авиакомпания назвала его в честь славного волжского города Нижний Новгород»,— рассказали в аэропорту

Лайнер доставил на курорт отдыхающих и участников авиационно-туристического форума AIRTRAVELSOCHI 2024. Обратно в Москву самолет вылетел полностью заполненный — с 522 пассажирами на борту.

Международный форум AIRTRAVELSOCHI открылся на Красной Поляне в понедельник, 14 октября. Ожидается, что его посетят 250 представителей 20 стран. На мероприятии выступят аналитики, участники бизнеса.

Вячеслав Рыжков