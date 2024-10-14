Подстанцию для новой трассы «Джубга — Сочи» строят с опережением сроков

Новую подстанцию 110 кВ «Молдовка» для скоростной федеральной трассы «Джубга — Сочи» строят с опережением сроков. Объект посетил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочего визита в Краснодарский край, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мощность высокотехнологичной подстанции составит 40 МВА. Применяемое оборудование и решения, включая трансформаторы 110 кВ, российского производства. Отмечается, что работы ведут в сложных горных условиях. По итогам строительства новая трасса будет обеспечена электроснабжением.

В начале сентября «Ъ-Сочи» сообщал, что новый этап строительства трассы начнут в 2024 году. Первый этап проекта — обход Адлера — компания «Автодор» начала реализовывать в 2023 году.

По итогам строительства трассы, как ожидают краевые власти, ВВП региона вырастет более чем на 2-3 трлн руб. Градостроительный потенциал может вырасти на 36 млн кв. м в зоне протяжения дороги, а весь — превысит 50 млн кв. м. На реализацию проекта направят суммарно порядка 1,4 трлн руб.

Вячеслав Рыжков