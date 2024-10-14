В деле бывшего главы Сочи фигурируют его учитель, врач, юрист и жена

В уголовном деле о растрате в особо крупном размере, возбужденном в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, фигурируют его учитель, врач, юрист и супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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Как сказано в документах, с 1 января по 23 августа 2022 года фигурант поручил образовать два земельных участка площадью 787 кв. м каждый для постановки на учет для последующего переоформления на подконтрольных лиц. Позже, считает следствие, участки продали учителю Рассадиной и врачу Казаковой за 47 тыс. руб. каждый. Оба относились к льготной категории граждан.

В материалах указано, что участки позже купила адвокат Полина Чернышенко за 7 млн руб. каждый. Один из них госпожа Чернышенко якобы перепродала супруге бывшего мэра Янине Копайгородской за ту же сумму, что вчетверо превышало кадастровую стоимость участка.

По мнению следователей, участки позже похитил Алексей Копайгородский. Ущерб от предполагаемых действий фигуранта оценивают в 3,7 млн руб.

Адвокаты жены бывшего главы Сочи заявили, что участок земли, купленный госпожой Копайгородской, «был прирезан к ранее принадлежащему ей участку с домом». Защита настаивает, что вся земля и дом были подарены благотворительному фонду «Мир детства» для реабилитации детей из прифронтовых регионов.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал денежные средства на счетах бывшего главы Сочи, членов его семьи и аффилированных с ним компаний. Сумма арестованных средств не уточнялась.

Вячеслав Рыжков