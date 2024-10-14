Подтоплений после ночных дождей в Сочи не зафиксировали

После ночных ливней в Сочи подтоплений не зафиксировали. Дожди прошли без последствий, сообщений спасателям не поступало, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На курорте в последние несколько дней наблюдается ухудшение погоды, идут дожди с грозами. Продолжает действовать объявленное ранее предупреждение по формированию смерчей. По данным краевого главка МЧС, в течение суток 14 октября в Сочи и Сириусе на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

В соцсетях местные жители ночью и утром в понедельник делились кадрами последствий дождей. По словам очевидцев, в Адлере подтопило трассу. На опубликованных записях видно потоки воды на улицах.

Днем накануне в соцсетях появились кадры смерча у берега в Сочи. Его сняли 13 октября в районе пляжей «Ривьера» и «Светлячок».

Вячеслав Рыжков