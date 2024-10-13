Туристы сняли на видео смерч у берега Сочи

В Сочи над морем 13 октября образовался смерч. Видео и фото, сделанные очевидцами, опубликовали в местных Telegram-каналах. Водяной вихрь был замечен в районе пляжей «Ривьера» и «Светлячок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://vk.com / love.sochi Фото: https://vk.com / love.sochi

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус из-за опасности формирования смерчей над Черным морем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, смерчи ожидаются до конца суток 13 октября, а также в течение суток 14 октября на участке Магри – Веселое.

Наталья Решетняк