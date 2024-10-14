Адвокаты вызывают депутатов

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подготовила законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование юридической защите. “Ъ” первым изучил этот документ. Авторы инициативы хотят внести в УК РФ новую ст. 149.1 «Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи». Наказание вплоть до лишения свободы предусматривается за недопуск адвоката к доверителю, нарушение адвокатской тайны, а также за вмешательство в законную деятельность защитника или воспрепятствование ей. В палате утверждают, что инициатива защитит права обычных людей, нуждающихся в адвокатской помощи. Минюст и профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерены изучить законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался подготовленный ФПА РФ законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвокатов. В пояснительной записке к нему говорится: Конституция гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, но законодательство, по мнению адвокатов, не предусматривает достаточной защиты этого права. Поэтому необходимо признать его нарушение общественно опасным деянием с наказанием в виде уголовной ответственности, считают авторы.

Законопроект предполагает внесение ряда поправок в УК и УПК РФ, а также в профильный ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Главная новация — дополнить Уголовный кодекс новой ст. 149.1 «Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи».

К таким нарушениям ФПА относит «недопуск адвоката к задержанному для участия в следственных и иных процессуальных действиях доверителя». Наказывать такие деяния предлагается разными способами, от штрафа 80 тыс. руб. до четырех лет лишения свободы. Второй вид нарушения — незаконный сбор или распространение сведений, составляющих адвокатскую тайну, «в целях нарушения права на получение квалифицированной юридической помощи». За такие действия предлагается наказывать штрафом «в размере до 1 млн руб.», исправительными либо принудительными работами или четырьмя годами лишения свободы. За «вмешательство в законную адвокатскую деятельность» или «препятствование» таковой адвокаты предлагают штрафовать (до 80 тыс. руб.) или назначать обязательные работы либо арест на срок до шести месяцев. Наказание ужесточается, если перечисленные нарушения совершены с отягчающими обстоятельствами — группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с применением насилия в отношении адвоката и так далее. В таких случаях штрафы будут начинаться от 100 тыс. руб., а максимальный срок лишения свободы увеличится до шести лет.

Руководитель группы по разработке законопроекта советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн заявил “Ъ”, что инициатива важна не столько для адвокатов, сколько для их доверителей: «Адвокатура существует не сама для себя, а призвана обеспечивать важную публично-правовую функцию. Эта норма прежде всего рассчитана обеспечить право на получение квалифицированной юридической помощи. В реализации этого права огромную, если не подавляющую роль играет именно адвокатура».

Сейчас ФПА рассматривает возможные способы внесения инициативы в Госдуму.

В Минюсте заявили “Ъ”, что «тесно взаимодействуют» с ФПА РФ в вопросе «совершенствования нормативного правового регулирования» адвокатуры. «Министерство готово проработать соответствующие предложения ФПА при их поступлении в установленном порядке»,— заверили в ведомстве. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») заверила “Ъ”, что депутаты готовы «детально рассматривать предложения», как только законопроект поступит в комитет. Впрочем, ранее госпожа Панькина заявляла “Ъ”, что введение нового специального состава преступления должно быть подкреплено «серьезной аналитикой, свидетельствующей о недостаточности имеющихся механизмов и необходимости новой нормы в УК РФ» (см. “Ъ” от 20 июня 2024 года). В свою очередь, Евгений Рубинштейн заявил “Ъ”, что ситуация с недопуском адвокатов к задержанным стала «катастрофической», и выразил надежду, что угроза уголовной ответственности для должностных лиц поможет решить проблему.

Напомним, в 2022 году палата опросила 520 адвокатов из 64 регионов. Как оказалось, 41% опрошенных защитников сталкивались с нарушениями профессиональных прав, включая случаи физического и психологического насилия со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, ФСИН и судебных приставов. В 2023 году вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков подготовил законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за вмешательство в работу адвокатов. Поводом для этого стало нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном. Тогда правительство заявило, что «концепция» инициативы «заслуживает внимания», но отказалось поддержать документ, указав, что в ст. 295 и 296 УК уже «закреплены уголовно-правовые механизмы охраны жизни и здоровья защитников, а равно их близких от посягательств, связанных с их участием в уголовном судопроизводстве».

Эмилия Габдуллина