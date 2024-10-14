От ротации до пролонгации
Как новые губернаторы обходятся со старыми кадрами
Избранные на сентябрьских выборах губернаторы приступили к формированию региональных правительств. Решительнее других команды предшественников обновили главы Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей. Остальные руководители из числа недавних врио постарались сохранить управленческую преемственность.
Взгляды нового хабаровского губернатора Дмитрия Демешина на кадровую политику сильно отличаются от подходов его предшественника
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Наиболее масштабную ротацию произвел глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, который в мае пришел на смену губернатору от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. По подсчетам “Ъ”, 19 из 26 портфелей в правительстве региона сменили владельцев. К принципиальным изменениям в структуре кабмина можно отнести упразднение должности первого вице-губернатора, которую занимал Александр Никитин, ушедший вместе с господином Дегтяревым в Министерство спорта РФ. Теперь у главы региона трое заместителей, на одного из которых — экс-мэра кузбасского Новокузнецка Сергея Кузнецова — возложено руководство внутренней политикой. Ранее этим вопросом занимались чиновники рангом ниже.
Глава Вологодской области Георгий Филимонов, сменивший досрочно ушедшего в отставку Олега Кувшинникова, после инаугурации почти ничего не менял: все ключевые перестановки он сделал еще в конце прошлого и начале текущего года (господин Филимонов был единственным участником выборов-2024, получившим статус врио губернатора в октябре 2023 года; все остальные врио заняли посты в мае—июне 2024-го). Тогда новый глава региона избавился сразу от четырех заместителей, доставшихся ему «в наследство», а также снял начальников департаментов здравоохранения, образования, экономического развития и ряда других ключевых подразделений. Ответственного за развитие экономики он успел уволить дважды.
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, пришедший на смену досрочно покинувшему пост Дмитрию Азарову, тоже «почистил» правительство предшественника, хотя и не так радикально. Из шести вице-губернаторов он сохранил на прежних постах только двух, но зато оставил большую часть министров — 10 из 16. Пять из шести новичков с министерскими портфелями ранее были заместителями ушедших в отставку руководителей.
Остальные губернаторы из числа весенних назначенцев сохранили управленческую преемственность.
Так, главным изменением в правительстве Курской области после инаугурации Алексея Смирнова, который сменил назначенного министром транспорта РФ Романа Старовойта, стало появление министерства восстановления и развития приграничья (6 августа на территорию региона вторглись подразделения ВСУ). Кто его возглавит, пока неизвестно. Чиновники из команды экс-главы региона в основном сохранили позиции заместителей председателя правительства (им стал бывший вице-губернатор по ЖКХ Алексей Дедов) и самого господина Смирнова. Наиболее заметной отставкой оказался переход бывшего депутата Госдумы Виктора Карамышева с позиции заместителя губернатора на пост его советника на общественных началах.
Главы Кемеровской и Тульской областей Илья Середюк и Дмитрий Миляев, будучи преемниками ушедших на повышение Сергея Цивилева и Алексея Дюмина, ожидаемо почти ничего не меняли в командах своих предшественников. Господин Середюк еще летом ввел две новых должности — замгубернатора по промышленности, транспорту и цифровизации и зампреда правительства по экономике. А господин Миляев, реорганизовав несколько подразделений кабмина, назначил нового зампреда правительства, министра спорта, массовых коммуникаций, цифрового развития и министра по правовому обеспечению.
Наконец, глава Горного Алтая Андрей Турчак, сменивший ушедшего в отставку Олега Хорохордина, тоже не стал кардинально менять команду предшественника (см. “Ъ” от 9 октября). Из числа новичков пока не определились с новым составом региональных правительств только глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Господин Кухарук ранее анонсировал, что утвердит структуру кабмина и представит его персональный состав 14 октября. Когда это планирует сделать господин Беспрозванных, пока неизвестно.
Губернаторы, переизбравшиеся на новый срок, с новыми назначениями не спешат: к середине октября кадровые вопросы решили меньше половины из них.
Пока наиболее значительные корректировки в состав своей команды внес глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он повысил двух министров до вице-премьеров и назначил новых ответственных за здравоохранение, экономразвитие, чрезвычайные ситуации, промышленность и цифровизацию. Кроме того, частично обновился кабмин Крыма: там появились новые начальники в министерствах транспорта, экономического развития, сельского хозяйства, ЧС и ЖКХ.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оставил на местах почти всех своих подчиненных, сменив руководителей только в министерствах экологии, тарифного регулирования и энергетики, а также общественной безопасности. Глава Липецкой области Игорь Артамонов повысил начальника управления по охране природы до вице-губернатора, курирующего сельское хозяйство. А забайкальский губернатор Александр Осипов просто переназначил весь состав своего правительства, не сделав ни одной замены.