От ротации до пролонгации

Избранные на сентябрьских выборах губернаторы приступили к формированию региональных правительств. Решительнее других команды предшественников обновили главы Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей. Остальные руководители из числа недавних врио постарались сохранить управленческую преемственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взгляды нового хабаровского губернатора Дмитрия Демешина на кадровую политику сильно отличаются от подходов его предшественника

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Взгляды нового хабаровского губернатора Дмитрия Демешина на кадровую политику сильно отличаются от подходов его предшественника

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее масштабную ротацию произвел глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, который в мае пришел на смену губернатору от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. По подсчетам “Ъ”, 19 из 26 портфелей в правительстве региона сменили владельцев. К принципиальным изменениям в структуре кабмина можно отнести упразднение должности первого вице-губернатора, которую занимал Александр Никитин, ушедший вместе с господином Дегтяревым в Министерство спорта РФ. Теперь у главы региона трое заместителей, на одного из которых — экс-мэра кузбасского Новокузнецка Сергея Кузнецова — возложено руководство внутренней политикой. Ранее этим вопросом занимались чиновники рангом ниже.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов, сменивший досрочно ушедшего в отставку Олега Кувшинникова, после инаугурации почти ничего не менял: все ключевые перестановки он сделал еще в конце прошлого и начале текущего года (господин Филимонов был единственным участником выборов-2024, получившим статус врио губернатора в октябре 2023 года; все остальные врио заняли посты в мае—июне 2024-го). Тогда новый глава региона избавился сразу от четырех заместителей, доставшихся ему «в наследство», а также снял начальников департаментов здравоохранения, образования, экономического развития и ряда других ключевых подразделений. Ответственного за развитие экономики он успел уволить дважды.

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, пришедший на смену досрочно покинувшему пост Дмитрию Азарову, тоже «почистил» правительство предшественника, хотя и не так радикально. Из шести вице-губернаторов он сохранил на прежних постах только двух, но зато оставил большую часть министров — 10 из 16. Пять из шести новичков с министерскими портфелями ранее были заместителями ушедших в отставку руководителей.

Остальные губернаторы из числа весенних назначенцев сохранили управленческую преемственность.

Так, главным изменением в правительстве Курской области после инаугурации Алексея Смирнова, который сменил назначенного министром транспорта РФ Романа Старовойта, стало появление министерства восстановления и развития приграничья (6 августа на территорию региона вторглись подразделения ВСУ). Кто его возглавит, пока неизвестно. Чиновники из команды экс-главы региона в основном сохранили позиции заместителей председателя правительства (им стал бывший вице-губернатор по ЖКХ Алексей Дедов) и самого господина Смирнова. Наиболее заметной отставкой оказался переход бывшего депутата Госдумы Виктора Карамышева с позиции заместителя губернатора на пост его советника на общественных началах.

Главы Кемеровской и Тульской областей Илья Середюк и Дмитрий Миляев, будучи преемниками ушедших на повышение Сергея Цивилева и Алексея Дюмина, ожидаемо почти ничего не меняли в командах своих предшественников. Господин Середюк еще летом ввел две новых должности — замгубернатора по промышленности, транспорту и цифровизации и зампреда правительства по экономике. А господин Миляев, реорганизовав несколько подразделений кабмина, назначил нового зампреда правительства, министра спорта, массовых коммуникаций, цифрового развития и министра по правовому обеспечению.

Наконец, глава Горного Алтая Андрей Турчак, сменивший ушедшего в отставку Олега Хорохордина, тоже не стал кардинально менять команду предшественника (см. “Ъ” от 9 октября). Из числа новичков пока не определились с новым составом региональных правительств только глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Господин Кухарук ранее анонсировал, что утвердит структуру кабмина и представит его персональный состав 14 октября. Когда это планирует сделать господин Беспрозванных, пока неизвестно.

Губернаторы, переизбравшиеся на новый срок, с новыми назначениями не спешат: к середине октября кадровые вопросы решили меньше половины из них.

Пока наиболее значительные корректировки в состав своей команды внес глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он повысил двух министров до вице-премьеров и назначил новых ответственных за здравоохранение, экономразвитие, чрезвычайные ситуации, промышленность и цифровизацию. Кроме того, частично обновился кабмин Крыма: там появились новые начальники в министерствах транспорта, экономического развития, сельского хозяйства, ЧС и ЖКХ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оставил на местах почти всех своих подчиненных, сменив руководителей только в министерствах экологии, тарифного регулирования и энергетики, а также общественной безопасности. Глава Липецкой области Игорь Артамонов повысил начальника управления по охране природы до вице-губернатора, курирующего сельское хозяйство. А забайкальский губернатор Александр Осипов просто переназначил весь состав своего правительства, не сделав ни одной замены.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”