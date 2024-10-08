Югре показывают тюменские кадры

Ровно месяц прошел с официального вступления в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука. На формирование нового состава правительства у него есть три месяца, но кадровые перестановки уже начались. По прогнозам эксперта, состав правительства может обновиться на 30-40%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук в мае возглавил ХМАО в статусе исполняющего обязанности губернатора, после досрочной отставки Натальи Комаровой. Дума Югры 8 сентября официально избрала его главой региона.

По действующему законодательству, на формирование нового состава правительства отводится три месяца. До этого момента действующие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности. Но некоторые из них уже приняли решение уйти в отставку. Так, 7 октября глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский объявил о своем уходе с должности, которую занимал восемь лет. По сообщениям СМИ, его место может занять экс-депутат думы Тюмени от «Единой России» Антон Терехин, недавно сложивший полномочия по собственному желанию.

Из Тюмени в августе приехал и исполняющий обязанности директора департамента промышленности округа Виктор Гамузов. Ранее он координировал деятельность имущественного казначейства Тюмени. Директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев ушел в отставку по собственному желанию.

В настоящее время в структуре правительства ХМАО 13 заместителей губернатора, которые курируют 24 департамента, а также региональные службы, аппарат губернатора и представительство округа при правительстве РФ.

Руководитель фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев уверен, что при формировании новой команды губернатор Руслан Кухарук будет опираться на кадры из Тюмени, главой которой он был в течение шести лет. Но, по его мнению, необходимо тщательно оценивать претендентов на высокие посты в правительстве ХМАО.

Например, господин Савинцев считает, что в Тюмени хорошо развита сфера строительства, тогда как к руководителю окружного департамента строительства и ЖКХ Матвею Карову есть нарекания — в частности, по поводу задержек сдачи долгостроев, прорывов труб. Часть ответственности за это, сообщил депутат, лежит и на заместителе губернатора Ольге Литовой, отвечавшей за деятельность надзорных ведомств.

Деятельность руководителя департамента внутренней политики Натальи Гулиной господин Савинцев оценил как непрофессиональную, отметив, что она не понимает многих нюансов работы в этой должности. Под сомнения депутат поставил компетентность руководителя департамента труда и занятости Романа Белкина, а также директора департамента государственной службы Александра Деменко, поскольку он ответственен за неудачные, на взгляд господина Савинцева, назначения глав Пыть-Яха, Лангепаса, Советского района.

В качестве положительного примера он отметил работу департамента здравоохранения Югры, который в последние восемь лет возглавлял Алексей Добровольский. По словам депутата, у жителей Тюмени гораздо больше жалоб на систему здравоохранения, тогда как социальная поддержка в ХМАО действует лучше и «больше напоминает советскую».

По словам руководителя фракции ЛДПР Виктора Сысуна, во многом формирование правительства будет зависеть от того, какие задачи необходимо будет выполнять в рамках стратегии Руслана Кухарука.

«Самое главное, чтобы человек был профессионалом, умеющим работать в команде. Но у каждого руководителя команды на это будет свой взгляд»,— сказал он.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия – За Правду» Михаил Сердюк ожидает «здоровой тюменизации» и омоложения правительства. «Сейчас нужно сформировать цифровое правительство, способное объединить муниципалитеты. Создать министерство здоровья вместо устаревшего депздрава и министерство счастья»,— считает он. По его мнению, высоких оценок в действующем правительстве заслуживают директор департамента финансов Вера Дюдина, первый вице-губернатор Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора и правительства Анатолий Уткин.

Политолог Александр Безделов объяснил, что решение по поводу правительства занимает много времени, поскольку речь идет не только о кадровых перестановках, но и о структурных изменениях — разделении некоторых департаментов и, напротив, слиянии других, изменения числа заместителей главы региона. «Как и кадровые перестановки, они требуют договоренностей и компромиссов»,— пояснил он.

Господин Безделов отметил, что одним из ключевых факторов при выборе команды для нового губернатора является доверие, поскольку сейчас она по большей части состоит из «людей Натальи Комаровой».

Политолог вспомнил, что после ухода с поста губернатора Александра Филипенко (предшественник Натальи Комаровой) состав правительства кардинально поменялся. В то же время профессионализм будет играть важную роль, и губернатору необходимо будет найти сочетание этих факторов, считает эксперт.

Александр Безделов прогнозирует довольно серьезное кадровое обновление. По его оценке, состав правительства может обновиться на 30-40%.

Анна Капустина