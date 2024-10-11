В Якорной Щели в Сочи заморозили строительство отеля Alean Resort Montvert

Власти Сочи приостановили разрешение на строительство отеля Alean Resort Montvert в поселке Якорная Щель из-за судебных разбирательств. Заморозить работы постановил Лазаревский районный суд, сообщает «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Речь идет о строительстве отеля Alean Resort Montvert на территории бывших детского лагеря «Огонек» и санатория «Якорная Щель» подрядчиками «Якорная щель» и «Бизнес партнер». Суд ранее арестовал активы предпринимателей Аршаке Абянли и Артема Тамазова, гендиректора Astrum Group, чьими дочерними компаниями являются АО «СЗ "Якорная щель"» и ООО «СЗ "Бизнес Партнер"».

В начале сентября Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства земли детского лагеря «Огонек» и советского пансионата для летчиков гражданской авиации «Якорная Щель». В надзорном органе считают, что строительство здесь ведется незаконно.

В частности, по мнению Генпрокуратуры, Astrum Group незаконно реконструировала один из спальных корпусов бывшего пансионата и начала продавать помещения в нем. Строители успели заложить фундамент под все три корпуса будущего отеля. В проект планировали вложить 28,6 млрд руб.

Вячеслав Рыжков