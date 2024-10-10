Генсек ООН на саммите БРИКС, штрафы «Татнефти» и 40,5 млн на ремонт детских театров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом он рассказал в Нью-Йорке министру иностранных дел Сергею Лаврову. Антониу Гутерреш серьезно готовится к встрече с главами государств на саммите.

Должностных лиц «Татнефти» привлекли к административной ответственности за разлив нефти в Азнакаевском, Альметьевском и Бугульминском муниципальных районах Татарстана. По информации пресс-службы прокуратуры республики, из-за разливов нефти произошло уничтожение плодородного слоя почвы. С начала 2023 года зафиксировали 6 нефтяных разливов на территории Татарстана.

В этом году Татарстан получит 40,5 млн руб. на капитальный ремонт детских театров в рамках нацпроекта «Культура». Средства направят на обновление инфраструктуры театров и оснащение оборудованием.

В Казани стартовали общественные обсуждения проекта городской канатной дороги «Аэромост». Планируется, что она соединит парк Горького и «Ак Барс Арену». Обсуждения продлятся до 8 ноября. Ранее строительство канатной дороги оценили в 4,5 млрд руб.

На время саммита БРИКС в Казани планируют запретить гражданам разжигать костры и мангалы. С 18 по 26 октября в городе введут особый противопожарный режим. Нельзя будет готовить пищу на открытом огне, сжигать мусор и т. д.

В прошлом году в Татарстане количество людей с проблемами со зрением увеличилось на 80 тыс. пациентов. По данным на 2023 год, в республике около 400 тыс. жителей имеют заболевания глаз. Лидерами среди болезней органов зрения стали патологии рефракции, катаракта и глаукома.

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по упоминаемости нацпроектов в СМИ за август 2024 года. Медиаиндекс республики составил 42,5 тыс. баллов. Лидером рейтинга стала Московская область.

В Зеленодольском районе планируют реставрацию павильона астрономической обсерватории имени Энгельгардта, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках ремонта восстановят утраченные элементы здания, усилят фундамент и благоустроят территорию.

ФАС выявила наценки на хлеб в российских продуктовых магазинах. В некоторых случаях цена на хлеб превышала норму на 100%. Исследование проводили в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

С 2030 года на ОЭЗ «Алабуга» и «Этилен-600» поставят 10 млрд куб. м природного газа. Для этих целей планируют провести трубопровод Можга — Алабуга. В 2028 году в Менделеевском районе построят комплекс по производству аммиака и карбамида «Аммоний-2».