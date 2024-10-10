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Генсек ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что будет участвовать в казанском саммите БРИКС. Об этом РИА Новости рассказал замглавы министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Генсек ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани

Генсек ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Генсек ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По словам собеседника, Антониу Гутерреш рассказал в Нью-Йорке министру иностранных дел Сергею Лаврову, что он серьезно готовится к саммиту глав государств в Казани.

Ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет приехать на саммит БРИКС. Вместо него участие примет глава МИД Али Сабри.

Диана Соловьёва

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