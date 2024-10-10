В 2023 году по сравнению с 2022-м количество пациентов, имеющих проблемы со зрением, выросло на 80 тысяч человек. Об этом рассказала врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Софья Булгар на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане число граждан с проблемами со зрением выросло на 80 тысяч

В Татарстане число граждан с проблемами со зрением выросло на 80 тысяч



Сейчас в Татарстане около 400 тыс. человек имеют заболевания глаз. Лидером среди заболеваний зрения являются патологии рефракции. Второе место заняла катаракта, а третье — глаукома.

Врач-офтальмолог республиканской офтальмологической больницы Элина Минхузина отметила, что за прошлый год почти у 24,2 тыс. детей зафиксировали заболевания органов зрения.

Специалисты советуют минимум 1 раз в год приходить на осмотр к офтальмологу.

Диана Соловьёва