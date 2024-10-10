В Казани начали обсуждения канатной дороги между парком Горького и «Ак Барс Ареной»

В Казани назначили старт общественных обсуждений проекта городской канатной дороги «Аэромост», которая соединит парк Горького и «Ак Барс Арену». Информация об этом появилась в разделе муниципальных правовых и иной официальной информации на сайте мэрии.

Общественные обсуждения по проекту назначили на срок с 10 октября по 8 ноября 2024 года. В это время участники обсуждений могут направить замечания и предложения в электронном виде на ИС «Общественные обсуждения» или в письменной форме в Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани. 28 ноября опубликуют заключение о результатах обсуждений.

Ранее стало известно, что строительство канатной дороги «Аэромост» оценили в 4,5 млрд руб. Протяженность составит 2,6 км. Время в пути займет около 10 минут.

Диана Соловьёва