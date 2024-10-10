В Татарстане отреставрируют астрономическую обсерваторию ЮНЕСКО

В Зеленодольском районе Татарстана отреставрируют павильон метеорного отдела астрономической обсерватории имени Энгельгардта, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы РТ и размещен в Едином государственном реестре заключений.

Проект разработали компании «Татинвестгражданпроект» и «Порт» из Казани. Техническим заказчиком выступает Главстрой РТ, а застройщиком — Научно-исследовательский институт математики и механики при Казанском университете, который является собственником здания.

В рамках проекта планируется восстановить утраченные элементы, такие как парапетные стенки и аттики, а также обновить кровлю и дымоходы. Специалисты заменят поздние заполнения оконных и дверных проемов на новые, выполненные по архивным фотографиям, и восстановят утраченные крыльцо и чердачные окна. Также предусмотрено усиление фундаментов, установка гидроизоляции, утепление стен и пола, а также благоустройство территории.

Анар Зейналов