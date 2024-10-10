С 2030 года «Газпром межрегионгаз» обеспечит поставку 10 млрд куб. м природного газа для особой экономической зоны «Алабуга» и «Этилен-600» в Татарстане. Соглашение подписали на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2030 года на ОЭЗ «Алабуга» и ЭП-600 поставят 10 млрд куб. м природного газа

Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли С 2030 года на ОЭЗ «Алабуга» и ЭП-600 поставят 10 млрд куб. м природного газа

Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли

Для поставки природного газа в Татарстан планируют провести трубопровод Можга — Алабуга. Поставка позволит реализовать инвестиционные проекты «Алабуги» и ЭП-600. Соглашение предполагает сотрудничество сроком на 30 лет.

В 2028 году в Менделеевском районе построят комплекс по производству аммиака и карбамида «Аммоний-2». Планируется, что мощности нового производства составят 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год. Сейчас завершают проектирование комплекса. Как сообщили в Минпромторге Татарстана, около 80% углекислого газа, образующегося на комплексе, переработают в карбамид.

Диана Соловьёва