Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупных торговых сетях России и обнаружила, что средние наценки на этот продукт достигают значительных уровней, в некоторых случаях превышая 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ФАС Максима Шаскольского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС выявила высокие наценки на хлеб в российских магазинах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ФАС выявила высокие наценки на хлеб в российских магазинах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Максима Шаскольского, исследование показало, что средняя наценка на наиболее популярные виды хлеба составляет около 60%, в ряде случаев наценка превышает 100%. Хотя есть наценки в пределах 5% и 10%, они касаются в основном товаров под собственными марками и составляют небольшой объем. Глава ФАС подчеркнул, что текущая ситуация с высокими ценами требует дальнейшего мониторинга и анализа.

ФАС проанализировала цены на хлеб в таких сетях, как «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

Ранее сообщалось, что служба отправила запросы в 14 федеральных торговых сетей для проверки цен на товары, имеющие социальное значение. В список включены сети, такие как «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», «Лента», «Метро» и другие. Основное внимание уделяется хлебобулочным изделиям, молочной и мясной продукции, а также овощам, входящим в «борщевой набор».

Анар Зейналов