Татарстан вошел в число лидеров по упоминаемости нацпроектов в СМИ

Республика Татарстан заняла пятое место в России по упоминаемости национальных проектов в СМИ за август 2024 года. Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс Татарстана составил 42 505,7 балла.

В пятерку также вошли Подмосковье, Москва, Башкортостан и Краснодарский край.

На сегодняшний день в республике реализуются все 13 нацпроектов, включая «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство» и другие.

Ранее стало известно, что на нацпроекты в Татарстане выделено более 60% от запланированного бюджета.

Анар Зейналов