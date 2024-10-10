В Казани с 18 по 26 октября планируют ввести особый противопожарный режим. В это время гражданам запретят разжигать костры и мангалы. Информация об этом появилась в постановлении, которое проходит антикоррупционную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время саммита БРИКС запретят разжигать костры и мангалы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Во время саммита БРИКС запретят разжигать костры и мангалы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На время действия режима также хотят запретить:

сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор;

использовать открытый огонь для приготовления пищи (исключение — пункты общественного питания);

использовать пиротехнические изделия I–III класса опасности;

запускать изделия из горючих материалов, которые поднимаются в высоту с помощью открытого огня.

Ранее в Татарстане ограничили вход и въезд в лес в 31 районе республики из-за высокой пожарной опасности.

Диана Соловьёва