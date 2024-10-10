Во время саммита БРИКС запретят разжигать костры и мангалы
В Казани с 18 по 26 октября планируют ввести особый противопожарный режим. В это время гражданам запретят разжигать костры и мангалы. Информация об этом появилась в постановлении, которое проходит антикоррупционную проверку.
Во время саммита БРИКС запретят разжигать костры и мангалы
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На время действия режима также хотят запретить:
- сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор;
- использовать открытый огонь для приготовления пищи (исключение — пункты общественного питания);
- использовать пиротехнические изделия I–III класса опасности;
- запускать изделия из горючих материалов, которые поднимаются в высоту с помощью открытого огня.
Ранее в Татарстане ограничили вход и въезд в лес в 31 районе республики из-за высокой пожарной опасности.