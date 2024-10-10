Театр начинается с билета

Билеты в российские театры с начала сезона подорожали на 14%. Средняя стоимость достигла 2,4 тыс. руб., пишет РБК со ссылкой на исследование компании МТС Live. При этом за спектакль в московских театрах зрители заплатят в среднем более 3 тыс. руб. Статистика Росстата отличается от данных билетных агрегаторов. В ведомстве среднюю стоимость билета в этом сезоне оценивают примерно в 1 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

При этом повышение цен не сказывается на спросе, говорит главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов: «Что касается самих цен, они устанавливаются театрами самостоятельно, театр может их повышать или понижать. Но проблема, наверное, в том, что театр всегда подходит к вопросу практически. То есть, допустим, если они слишком сильно завысят стоимость, то будут пустые места, если занизят, то часть денег театр не заработает, они уйдут спекулянтам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что цены растут, так как растет стоимость производства, создания спектакля как такового, растет оплата труда.

При этом нет такого, что зрители перестают ходить в театр, для этого должны быть очень серьезные основания. Количество зрителей растет, растет количество свободного времени у людей. Если какие-то социальные группы ранее не были вовлечены в культурный процесс, то сейчас они все больше вовлекаются. Это общий цивилизационный принцип».

Как сообщает РБК, количество спектаклей, которые ставят российские театры, увеличилось лишь на 7% по сравнению с 2023-м. В прошлом году билетные агрегаторы утверждали, что из-за отъезда актеров и запрета на отдельные произведения учреждения были вынуждены сокращать число постановок. С тем, что российские площадки испытывают стагнацию, не согласна театральный критик Марина Тимашева:

«Что касается числа премьер, статистика — строгая наука. Только что я посмотрела премьеру "Вишневого сада" в "Студии театрального искусства" Сергея Женовача, за этим я была на премьере "Усадьбы Ланиных" в РАМТе. Послезавтра я собираюсь на "Утиную охоту" в Театр им. Вахтангова, премьера будет в театре "Шалом". Учитывая, что в городе точно больше 200 театров, речи о стагнации репертуара вообще идти не может. Никакой житель города не в состоянии посмотреть хотя бы по одной премьере в каждом театре.

Вторая позиция — это цена вопроса, она действительно производит впечатление ошарашивающее. Недавно я решила отчего-то, что на Новой сцене Большого театра билеты на балет "Буря" будут стоить относительно недорого. Я зашла в кассу, и мне сказали, что билеты стоят 12 тыс. руб., есть по 8 тыс. руб. То есть если ты покупаешь в подарок кому-то два билета, то выкладываешь сразу минимум 16 тыс. руб. И это еще мелочи жизни».

На Исторической сцене Большого театра стоимость билета на балет «Ромео и Джульетта» доходит до 30 тыс. руб. Столько же зрители максимально заплатят за билет на «Вишневый сад» в «Мастерской Петра Фоменко». Самый дорогой билет на «Матросскую тишину» в Театре Олега Табакова стоит 20 тыс. руб. В РАМТе спектакль «Цветы для Элджернона» не первый год входит в список самых популярных: билеты стоят от 1 тыс. руб. до 6 тыс. руб. При этом на октябрь и ноябрь они уже раскуплены.

Театры вынуждены повышать цены, но это увеличение должно быть четко выверено, уверена директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум: «У нас сезон, можно сказать, идет в полную силу. Теперь в связи с тем, что у нас есть летние спектакли, мы даже раньше официального сбора труппы открываемся. В нашем репертуаре порядка 60 наименований, ежегодно театр ставит от восьми до десяти новых спектаклей, также мы достаточно активно гастролируем.

Что касается сокращения и снятия каких-то спектаклей, мы этого не ощутили. Да, у нас тоже были проблемы, связанные, например, с тем, что у нас много лет шли спектакли по произведениям Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом), конечно, это были значимые вещи для репертуара. Тем не менее им на смену пришли другие спектакли. Серьезных изменений в связи с последними событиями, тренда на стагнацию мы не ощущаем. Есть спектакль "Цветы для Элджернона", который уже больше десяти лет идет на аншлагах, спектакли Алексея Владимировича Бородина последних лет. "Леопольдштадт", поставленный год назад, это сложный и серьезный спектакль, не развлекательный, не тот, который заигрывает со зрителями, он собирает полные залы. Только что состоялась премьера спектакля "Усадьба Ланиных".

Говоря о ценах, с одной стороны, действительно, есть конъюнктура рынка, есть востребованность. Мы потихоньку повышаем цены на билеты, но стараемся делать это аккуратно, по сегментам. Понятно, что, скажем, ближний партер — это одна категория, а есть, например, бельэтаж и ярус, и мы все-таки стараемся делать так, чтобы в нашем зале оставались социально доступные билеты. Стоимость любых услуг, которые мы покупаем у поставщиков, все время растет, поэтому мы вынуждены повышать цены. Мы понимаем, что являемся не самым дорогим театром и могли бы еще повысить, но в этом смысле мы стараемся держать какой-то баланс».

Как посчитали в МТС Live, самыми популярными учреждениями с точки зрения продаж билетов в начале сезона стали Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Московский дворец молодежи, «Мастерская Петра Фоменко», Московский академический театр им. Маяковского и БДТ.

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Анна Кулецкая