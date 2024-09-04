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Из Тюмени в ноябре запустят самолеты в Шарм-эль-Шейх в Египте

Самолеты из Тюмени в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте планируют запустить в рамках зимней чартерной программы, они будут выполняться с ноября по март, сообщил туроператор Anex Tour.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут организованы в Екатеринбурге.

Напомним, весной чартерные рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх запускала авиакомпания «Уральские авиалинии», а Utair с 4 октября начнет выполнять регулярные прямые рейсы из Тюмени в Дубай (ОАЭ).

Ирина Пичурина

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