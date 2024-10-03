Свердловский замгубернатора Чайников ушел в отставку по собственному желанию

Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Валерий Чайников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Сегодня ему сделано много предложений. Думаю, что он выберет то место , где будет полезнее. А пока для него очень важно, что внучка пошла в первый класс и написала первую самостоятельную работу»,— рассказала омбудсмен.

По данным источника портала 66.ru, господин Чайников будет работать советником губернатора Евгения Куйвашева «на общественных началах».

Валерию Чайникову 65 лет. По данным пресс-службы регионального правительства, он окончил высшую школу МВД СССР по специальности «Юриспруденция». В 2000-х господин Чайников работал мировым судьей управления судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), а после 2006 года — судьей арбитражного суда Самарской области. В 2010 году стал председателем судебного состава. С 2012 по 2018 год занимал должность председателя свердловского избиркома. С 2018 года начал работу в правительстве области.

Напомним, ранее президент Владимир Путин наградил Валерия Чайникова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,— говорилось в указе.

Виталий Красиков