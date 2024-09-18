19 сентября в Казани начнут курсировать 20 новых автобусов

Завтра в Казани начнут курсировать 20 новых автобусов НЕФАЗ. Они будут ездить по маршрутам №1, 5, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 30, 31, 36, 45, 46, 54, 60, 71, 72, 91. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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Мэр города Ильсур Метшин осмотрел первую партию автобусов, прибывших в столицу Татарстана. Всего до конца года в Казань поставят 157 новых транспортных средств.

Каждый день по городу курсируют около 600 автобусов, одна третья их часть нуждается в замене.

Новые 20 автобусов работают на газовом топливе. В них установили 10 газовых баллонов, чтобы водители не заезжали на дозаправку во время смены. В прошлой сборке автобусов использовали 8 баллонов. Салон рассчитан на 96 человек. Есть 27 посадочных мест. В салоне оборудовали кондиционеры, камеры видеонаблюдения, USB-порты для зарядки.

Следующую партию новых автобусов доставят в Казань до конца сентября.

Диана Соловьёва