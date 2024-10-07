Главные новости за 7 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь с 6 на 7 октября дежурные средства ПВО уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Крыма.

В Феодосии опровергли сведения о введенном режиме муниципальной техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара на нефтебазе.

Суд взыскал 200 млн рублей с немецкой компании за разлив нефти в Черном море, сообщает в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Заброшенный кинотеатр «Космос» в Симферополе выставили на торги за 72 млн руб. Итоги аукциона подведут 11 октября.

Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow, заявил директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В Туапсинском районе на строительство новых и реконструкцию старых очистных сооружений направят почти 2,7 млрд руб.

В Севастополе прошли похороны рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова. Во время частичной мобилизации он добровольно прибыл в военкомат и попросил отправить его на СВО.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал мэрам самим подписывать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавит Владимир Колесников. Официальное представление на должность пройдет в ближайшие недели.