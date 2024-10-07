В Севастополе похоронили отправившегося на СВО связиста из Анапы

В Севастополе прошли похороны рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Игорь Клочков родился и вырос в Калтане Кемеровской области в семье инженера-энергетика. После окончания школы он отслужил по призыву, где получил военно-учетную специальность связиста. После армии Игорь Клочков по семейной традиции стал работать в сфере энергетики. Отец погибшего строил Балаклавскую ТЭС, а сам он возводил энергетические объекты по всей стране.

Когда началась спецоперация, господин Клочков находился в Анапе. Во время частичной мобилизации он добровольно прибыл в военкомат и попросил отправить его на СВО, рассказывает губернатор Севастополя. После соответствующей подготовки Игоря Клочкова направили в зону спецоперации.

Там военнослужащий обеспечивал связью российские подразделения в самых сложных условиях. За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден государственными и ведомственными наградами. Игорь Клочков скончался в госпитале от ран, полученных в боях на Донецком направлении.

Татьяна Ручкина