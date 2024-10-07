Власти Феодосии опровергли информацию о введенном режиме техногенной ЧС

В Феодосии опровергли сведения о введенном режиме муниципальной техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее такая информация была опубликована на официальных ресурсах горадминистрации. Как уточнили власти, сообщение возникло в результате технической ошибки.

В мэрии также пояснили, что заседание комиссии по данному вопросу еще не проводилось.

Пожар на нефтебазе в Феодосии был зафиксирован утром 7 октября. В связи с инцидентом на двух улицах города перекрыли движение.

Ночью 6 октября дежурные силы ПВО уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Крыма. Об этом заявило МЧС.

Нурий Бзасежев