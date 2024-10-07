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В Туапсинском районе обновят очистные сооружения за 2,7 млрд рублей

В Туапсинском районе на строительство новых и реконструкцию старых очистных сооружений направят почти 2,7 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

На строительство системы очистных и глубоководного выпуска в поселке Новомихайловском направят около 1,7 млрд руб. Деньги выделят по краевой программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Проект уже прошел госэкспертизу. Начать строить объекты власти планируют в 2026–2027 годах.

Господин Бойко отмечает, что сейчас мощности нынешних сооружений в Новомихайловском недостаточно. По его словам, особенно заметна проблема в сезон, когда объем стоков увеличиваются на 6–7 тыс. кубометров в сутки.

Еще один проект касается реконструкции очистных сооружений в Ольгинке. На эти цели из федерального бюджета району выделили 980 млн руб. Проект проходит госэкспертизу.

Татьяна Ручкина

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