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СВР: Крымский мост остается приоритетным для атак Storm Shadow

Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow. Об этом директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Астане, передает пресс-бюро СВР России.

Фото: минтранс РФ

Фото: минтранс РФ

Директор ЦРУ Уильям Берне на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо заявил, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать «наносить ощутимый урон России», включая «проникающие удары по Крыму». Такие цитаты привел господин Нарышкин в своем выступлении. Директор СВР уверен, что Уильям Берне таким образом озвучил план отрезать РФ выход к «теплым морям».

«Не прекращаются украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения»,— говорит Сергей Нарышкин. Он напомнил, как 23 июня по пляжу в Учкуевке под Севастополем ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS. Тогда погибли четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек получили ранения.

Татьяна Ручкина

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