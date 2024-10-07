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Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру возглавил Владимир Колесников

Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавит Владимир Колесников. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Официальное представление на должность пройдет в ближайшие недели, пишет издание. Владимир Колесников исполнял обязанности Анапского межрайонного прокурора.

Ранее главой Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры был Олег Сушков. В феврале 2024 года он стал прокурором Красноармейского района.

Татьяна Ручкина

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