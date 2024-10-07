Суд взыскал 200 млн рублей с немецкой компании за разлив нефти в Черном море

На палубе судна DS CHARME, находившегося в акватории морского порта Тамань, произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего более 15 тонн вредных веществ попали в акваторию Черного моря. Экологический ущерб был оценен в сумму свыше 200 млн руб., сообщает в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в 2021 году. Судовладелец — немецкая компания DS-Rendite-Fonds GmbH & Siebenundvierzigste Schiffahrt KG — проигнорировала требование Росприроднадзора о добровольной компенсации вреда.

В связи с этим ведомство обратилось в суд, который обязал собственника возместить вред водному объекту в полном объеме.

Нурий Бзасежев