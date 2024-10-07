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Губернатор Кубани рекомендовал мэрам самим подписывать строительные разрешения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал главам муниципалитетов региона самостоятельно подписывать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте администрации региона.

Главам муниципалитетов рекомендовали «не допускать передачу» заместителям и другим должностным лицам полномочий по подписанию документов. Совет прописан в документе, который направлен на усиление ответственности руководителей муниципалитетов в сфере градостроительной деятельности, а также повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

Контролировать исполнение распоряжения будет замгубернатора по строительной сфере Александр Нестеренко.

Татьяна Ручкина

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