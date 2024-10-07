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За ночь над Крымом сбили 12 беспилотников

В ночь с 6 на 7 октября дежурные средства ПВО уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Крыма. Об этом заявляет Минобороны.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также за ночь сбили шесть беспилотников над Курской областью. Еще по одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. По данным Минобороны, всего над пятью российскими регионами перехватили 21 дрон.

О пострадавших информации не поступало. Ночью в Феодосии на нефтебазе возник пожар. Причины возгорания остаются неизвестными. В районе места происшествия перекрыто движение транспорта.

Нурий Бзасежев

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