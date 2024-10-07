Главные новости за 7 октября. Сочи

В пресс-службе аэропорта Сочи прокомментировали конфликт с участием московского журналиста Георгия Бабаяна и его семьи, опоздавшей на рейс. Как сообщалось ранее в СМИ, перед вылетом сын главного редактора радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна поссорился с сотрудниками аэропорта. Сам Роман Бабаян утверждает, что семья опоздала на посадку менее чем на минуту, а не на шесть минут.

В Сочи на сцене Зимнего театра поставят спектакль Никиты Михалкова «12». Горожане и туристы смогут посетить постановку 18 и 19 октября.

Два туристических поезда запустят в горы Сочи в новогодние праздники. Составы «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь» будут ходить, как и годом ранее, в начале января.

В первом полугодии 2024 года федеральная территория Сириус приняла 822,7 тыс. туристов. В пиковые сезоны на территории одновременно отдыхают до 60 тыс. туристов, 8 тыс. из которых — дети дошкольного и школьного возраста. Примерно 40 тыс. гостей приезжают на один день.

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по факту нападения на 16-летнего подростка в поселке Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи.

С 28 октября из Сочи в Баку начнут выполнять новый прямой рейс U6-2663/2664. Полеты дважды в неделю будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

В Сочи с начала 2024 года зарегистрировали 334 пожара, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Сочи в стадии монтажа и строительства находятся порядка 50% инвестиционных проектов. Всего в инвестпортфеле курорта сейчас 54 проекта на 586 млрд руб.

В связи с активным распространением мраморного клопа в Сочи и еще четырех районах Краснодарского края ввели карантин. Общая площадь зон в крае, подверженных нападению этих насекомых, составляет 4,4 тыс. га. В Сочи площадь 1,6 тыс. га.