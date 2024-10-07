В горы Сочи в новогодние праздники запустят туристические поезда

Два туристических поезда запустят в горы Сочи в новогодние праздники. Составы «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь» будут ходить, как и годом ранее, в начале января, следует из данных, опубликованных на сайте РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Поезд «Лыжная стрела» №926 соединит Ростов-на-Дону, Краснодар и «Розу Хутор». Останавливаться состав будет в Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере. Рейсы выполнят с 27 по 30 декабря 2024 года включительно, а также с 1 по 7 января 2025 года. Расписание находится в разработке.

«Новогодняя ночь» отправится из Сочи в «Розу Хутор». Он выедет вечером 31 декабря и остановится только в Хосте и Адлере. В горы поезд прибудет в 21:50. В 3:00 1 января состав поедет обратно.

Туристический поезд «Сочи», который завершает основной сезон 7 октября, выйдет в праздничные рейсы в начале следующего года — со 2 по 7 января. Состав ходит между курортами у Черного моря России и Абхазии — Туапсе, Сочи, Гагрой.

На предстоящий зимний сезон, как сообщал «Ъ-Сочи», горнолыжные курорты подняли цены на 10–15%. Курорты ожидают увеличение турпотока на 12–15%. Уже сейчас на Красной Поляне забронированы 65% номеров.

Вячеслав Рыжков