Количество пожаров в Сочи уменьшилось на 2% за год

В Сочи с начала 2024 года зарегистрировали 334 пожара, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За первые восемь месяцев в Сочи в результате пожаров погибли шесть человек и четыре получили травмы. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года специалисты зарегистрировали 341 пожар, унесший жизни 13 человек и травмировавший семерых.

В Краснодарском крае с начала года произошло более 260 тыс. пожаров. Свыше 66 тыс. зарегистрированы в жилых помещениях.

В первом полугодии текущего года в России количество пожаров уменьшилось почти на 16%, а число жертв сократилось на 4%. В 2021 году произошло более 390 тыс. пожаров, тогда как в прошлом году — около 360 тыс.

Также наблюдается положительная динамика в снижении числа погибших: в 2021 году погибло около 8,5 тыс. человек, а в 2023 году — уже 7,8 тыс. С начала 2024 года в огне погибли 222 ребенка.

«Ъ-Сочи» писал, что в домах многодетных и малоимущих семей бесплатно установят пожарные извещатели. На реализацию инициативы выделили 8,5 млн руб.

Мария Удовик