Новый рейс запустят из Сочи в Баку

С 28 октября из Сочи в Баку начнут выполнять новый прямой рейс U6-2663/2664. Полеты дважды в неделю будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus А320. По понедельникам борт будет вылетать из Сочи в 14:00, по четвергам – в 15:00, время в пути 1 час 55 минут. В обратном направлении полеты будут выполняться по вторникам и пятницам с вылетом соответственно в 2:25 и 3:30. Время в пути составит два часа.

«Надеемся, что увеличение числа авиакомпаний на конкретном маршруте приведет к снижению стоимости билетов и увеличению пассажиропотока, что положительно отразится на развитии как самих авиакомпаний, так и аэропорта», – прокомментировал управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

В зимнем сезоне в столицу Азербайджана из Сочи продолжат выполнять авиакомпании «Азимут» и AZAL Azerbaijan Airlines. Первая летает дважды в неделю, вторая – трижды.

Вячеслав Рыжков