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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по факту нападения на 16-летнего подростка в поселке Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи, сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В информационный центр следкома обратилась жительница Кубани с жалобой на неэффективное расследование инцидента, произошедшего в одном из отелей в Эсто-Садке. В июле 2024 года неизвестный без видимой причины нанес ее сыну два удара по голове и спине, после чего подросток упал в бассейн. Позднее у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга.

Несмотря на обращение к компетентным органам, меры не были предприняты. В связи с этим господин Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову инициировать уголовное дело и представить отчет о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик

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