В Сочи ввели карантин из-за мраморного клопа

В связи с активным распространением мраморного клопа в Сочи и еще четырех районах Краснодарского края ввели карантин. Общая площадь зон в крае, подверженных нападению этих насекомых, составляет 4,4 тыс. га. В Сочи площадь 1,6 тыс. га, сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на Россельхознадзор края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Мраморные клопы, известные также как жуки-вонючки, атаковали Северский и Туапсинский районы, а также курорты Горячий Ключ и Анапа. Наиболее крупные очаги зафиксировали в последнем городе-курорте, где насекомые оккупировали 2,2 тыс. га.

Экологи отмечают, что мраморные клопы обитают в Краснодарском крае уже давно, могут наблюдаться вспышки численности этих насекомых. Осенью они сбиваются в стаи и начинают массово искать места для зимовки, проникая в различные укрытия. Ожидается, что активность насекомых продлится до первых заморозков, после чего их численность должна снизиться.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко уточнил, что жуки стремятся найти теплые места, поэтому чаще всего встречаются в домах и других постройках. Особи, которые не успели до ноября найти убежище, погибают или их съедают птицы.

Мария Удовик