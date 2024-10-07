В аэропорту Сочи прокомментировали конфликт с участием московского журналиста

В пресс-службе аэропорта Сочи прокомментировали конфликт с участием московского журналиста Георгия Бабаяна и его семьи, опоздавшей на рейс. Как сообщалось ранее в СМИ, перед вылетом сын главного редактора радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна поссорился с сотрудниками аэропорта. Сам Роман Бабаян утверждает, что семья опоздала на посадку менее чем на минуту, а не на шесть минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В воздушной гавани рассказали, что рейс SU 1117 выполнялся по расписанию, посадка планировалась с 13:55 до 14:15. Фактически посадка проводилась с 14:01 до 14:15. Заявленные на посадку выходы не менялись. Объявление о начале посадки прозвучало (вопреки словам опоздавших о том, что объявления не было), дважды вызывались опаздывающие пассажиры, также прозвучало объявление об окончании посадки, утверждают в аэропорту. Рейсом SU-1117 отправились 185 пассажиров, в том числе 16 детей.

В воздушной гавани просмотрели записи камер видеонаблюдения. На них слышно прозвучавшее объявление о посадке, а также видно, что информация по рейсу выводилась на экраны в чистой зоне. В это время семья Георгия Бабаяна находилась в кафе рядом с выходами на посадку №19–21. На посадку они прибыли только к 14:21, заявили в аэропорту. Там отметили также, что больше на рейс никто не опоздал.

«После того, как Георгий Бабаян не попал на самолет, он начал откровенно лгать о том, что пронес в чистую зону несколько бутылок с водой. В системе были повторно изучены данные интроскопа, где досматривались вещи семьи Бабаяна Георгия, где подтверждается, что в одной из сумок была бутылка с 0,5 воды, а в другой сумке имелось детское питание. На досмотре у пассажиров уточнили, путешествуют ли они с детьми, что они и подтвердили»,— сообщили в аэропорту.

В воздушной гавани заявили, что считают поведение семьи некомпетентным. В частности, в аэропорту осудили «трансляцию откровенно ложных сведений и обвинений в эфире радиостанции "Говорит Москва"».

Руководство аэропорта призвало оставаться объективным и уметь признавать ошибки. В пресс-службе отметили также, что оставляют за собой право обратиться «в компетентные органы по вопросу публикации и распространения заведомо ложных и дискредитирующих деловую репутацию сведений».

Вячеслав Рыжков