В Зимнем театре Сочи покажут спектакль Никиты Михалкова «12»

В Сочи на сцене Зимнего театра поставят спектакль Никиты Михалкова «12». Горожане и туристы смогут посетить постановку 18 и 19 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба театра оперы и балета имени Глинки Фото: пресс-служба театра оперы и балета имени Глинки

В спектакле участвуют народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Также на сцене выступит детский ансамбль национального танца «Амцабз».

В мэрии напомнили, что фильм «12» вышел в 2007 году. В 2020 году режиссер Нитика Михалков поставил театральную версию картины.

В фильме «12» показана история 12-ти присяжных, которые решают, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Картина является ремейком юридической драмы американского режиссера Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин» 1957 года. Лента получила различные награды, была хорошо встречена как зрителями, так и многими критиками.

Вячеслав Рыжков