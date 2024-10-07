Более 822 тысяч туристов посетили Сириус в первом полугодии

В первом полугодии 2024 года федеральная территория Сириус приняла 822,7 тыс. туристов. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В пиковые сезоны на территории одновременно отдыхают до 60 тыс. туристов, 8 тыс. из которых — дети дошкольного и школьного возраста. Примерно 40 тыс. гостей приезжают на один день.

С начала апреля 2023 года в Сириусе ввели курортный сбор в размере 50 руб. в день.

«Ъ-Сочи» писал, что из бюджета курортного сбора в Сочи направили 540 млн руб. на благоустройство и озеленение территорий. На курорте высадили свыше полумиллиона различных цветов, 4 тыс. деревьев, 500 крупномерных пальм от 3 до 8 м.

Мария Удовик