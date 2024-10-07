Около половины инвестпроектов в Сочи находятся в стадии строительства

В Сочи в стадии монтажа и строительства находятся порядка 50% инвестиционных проектов. Всего в инвестпортфеле курорта сейчас 54 проекта на 586 млрд руб., напомнил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Сочи, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал администрации Сочи, Коммерсантъ

«Поручил активнее включать бизнес в строительство соцобъектов и обновление городской среды. Положительные примеры такого партнерства в городе накоплены. Будем наращивать темпы»,— написал господин Прошунин.

Мэр напомнил, что в администрации Сочи годом ранее внедрили систему оценки деятельности. По ряду базовых показателей превышен уровень 100% выполнения, заявил Андрей Прошунин. В частности, по его словам, ускорили темпы социально-экономического развития по отраслям. Улучшилась собираемость неналоговых доходов в бюджет. Власти города продолжат совершенствовать алгоритм.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что на курорте с начала 2024 года убрали более 130 незаконных рекламных конструкций. Очередные 25 конструкций убрали в Центральном районе в течение последних нескольких дней.

Вячеслав Рыжков