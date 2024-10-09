Кокс под запретом

Российские угольные компании, столкнувшиеся с европейским эмбарго в 2022 году, испытывают новые трудности: США вводят блокирующие санкции в отношении самих предприятий. Ситуацию усугубляют низкие цены и высокие логистические затраты. Кроме того, азиатские банки с осторожностью относятся к расчетам с РФ. Как эти факторы повлияли на российские добывающие компании – читайте в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

США поэтапно наращивают давление на российские угольные компании. В конце августа в SDN-лист были включены «Распадская», «Мечел-Майнинг» вместе с угольной компанией «Южный Кузбасс» и «Якутуглем», холдинг «СДС-Уголь». Санкции введены в отношении кузбасского АО «Стройсервис» с «Разрезом Шестаки», «Разрезом Березовский», «Разрезом Пермяковский», «Губахинским коксом», «Шахтой №12». Под блокирующими санкциями уже находятся СУЭК, «Сибантрацит», «Коулстар», «Эльгауголь».

Практически все добывающие угольные компании теперь оказались под действием санкций. «Данный факт создает дополнительное давление на цены реализации экспортно ориентированных компаний в рамках возможного попадания под вторичные санкции покупателей и банков, через которые проводятся трансакции»,— говорит руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов.

Включение в SDN-лист подразумевает, что активы компаний блокируются, а американским гражданам запрещено каким-либо образом взаимодействовать с людьми и компаниями, внесенными в него. Поскольку американские санкции имеют вторичный эффект, они крайне затрудняют проведение платежей: крупные банки не хотят рисковать быть отрезанными от долларовой финансовой системы.

Как повлияли ограничения

Несмотря на ввод санкций в отношении добывающих компаний, отрасль впервые испытала на себе западные ограничения в 2022 году.

В 2021 году российские угольные компании отправили на экспорт 223 млн тонн угля, из которых 125 млн тонн ушло на рынки АТР, 50 млн тонн — в Европу, 17 млн тонн — в СНГ, 6 млн тонн — в Северную Америку. В августе 2022 года вступило в силу европейское эмбарго на российский уголь. Экспорт в Европу и на Украину совокупно в 2021 году составлял 64 млн тонн, а только в Польшу — 7,8 млн тонн. Кроме того, комментирует Александр Котов, существенно сократили или отказались от закупок угля из России полностью ряд недружественных стран АТР — Япония, Южная Корея, Тайвань, что создало риск недопоставок на внешние рынки еще для примерно 55 млн тонн в год.

Экспортерам удалось нарастить поставки в дружественные азиатские страны, в том числе за счет скидок, которые они предоставляли покупателям. В результате российские угольные компании заняли нишу на рынках АТР и являются конкурентоспособными поставщиками.

Добыча угля в России по итогам 2023 года составила 438 млн тонн, экспорт достиг примерно 213 млн тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам замминистра энергетики Сергея Мочальникова, в 2024 году добычу и экспорт планируется сохранить на уровне 440 млн тонн и 210–220 млн тонн соответственно.

В этом году угольные компании работают в условиях низких экспортных цен и высоких логистических затрат, что сказывается на их работе негативно. Удаленные от восточных портов угольщики Кузбасса сократили добычу в этом году на 5,6%, до 118,3 млн тонн, сообщало в августе министерство угольной промышленности региона. Отгрузка угля в июле сократилась на 12,5%, до 13,9 млн тонн.

«Мечел» в производственном отчете за второй квартал и первое полугодие сообщил, что компания в условиях санкций практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во втором квартале отправила российским заказчикам. Во втором квартале добыча угля снизилась на 2%, до 2,5 млн тонн. Компания в результате санкций лишилась ряда активов, среди которых был угольный трейдер в одной из стран Азии.

С какими трудностями сталкиваются компании

Международное энергетическое агентство дает негативные прогнозы на экспорт российского угля — снижение на 16 млн тонн относительно прошлого года. В докладе Международного энергетического агентства говорится, что Россия испытывает трудности из-за санкций США в отношении крупных российских производителей угля, которые, в свою очередь, дали сигнал другим импортерам, имеющим торговые отношения с США, сократить закупки угля из РФ. На российские угольные компании также влияют проблемы с железнодорожными перевозками на востоке и экспортные пошлины, которые могут ограничить их международную конкурентоспособность, учитывая чувствительную к ценам покупательскую базу, говорится в докладе.

Санкции, безусловно, являются проблемой, но главный сдерживающий фактор заключается в пропускной способности железных дорог, говорит источник «Ъ-Review» в угольной отрасли.

«Я уверен, что российские компании с их качеством угля будут чувствовать себя комфортно на этом рынке. Добыть и продать мы можем много, вопрос только в доставке, но здесь работа активно идет»,— отмечал в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, мощности железной дороги на Северо-Западе увеличатся приблизительно до 220 млн тонн к 2030 году с нынешних 150 млн тонн в год, на азово-черноморском направлении — до 152 млн тонн с 125 млн тонн.

С 22 декабря 2023 года Минфин США получил полномочия вводить санкции против банков других стран за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц и содействие поставкам технологий и оборудования для военно-промышленного комплекса России. Четких критериев отнесения продукции двойного назначения к санкционной группе товаров не прописывается, подчеркивает Александр Котов.

Попадание под ограничения грозит иностранным банкам остановкой корреспондентских отношений с американскими банками и замораживанием активов на счетах. В результате с февраля 2024 года возросло количество случаев незачисления исходящих валютных платежей на стороне банков—партнеров китайских поставщиков, запрета китайскими банками открывать аккредитивы своим дочерними структурами в России, а также отказа китайскими банками принимать аккредитивы из российских банков, которые выпускаются в пользу китайских поставщиков.

По сути, говорит эксперт, российские горно-металлургические предприятия сталкиваются с чрезмерным комплаенсом со стороны китайских финансовых институтов, что приводит к невозможности закупки китайского оборудования, необходимого как для текущих производственных процессов, так и для реализации крупных инвестиционных проектов.

С проблемами реализации уже столкнулся российско-китайский проект развития Зашуланского угольного месторождения совместным предприятием «Эн+» и китайской CHN Energy. «Есть проблемы с оплатой с китайской стороны, юани и рубли не совсем однозначно воспринимаются. В результате этого мы сталкиваемся с определенными проблемами и задержками»,— рассказывает гендиректор «Эн+Груп» Владимир Колмогоров.

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Евгений Зайнуллин