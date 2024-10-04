Антибиотики или смерть

Российская академия наук (РАН) разработала программу борьбы с распространением резистентности к антибиотикам. Вчера ее представили на круглом столе в Совете федерации. Ученые обещают разработать 67 новых препаратов, притом что за последние годы в России появился всего один. Проблема снижения эффективности их действия стоит достаточно остро, признают медики, и ситуация серьезно ухудшилась во время пандемии коронавируса. Эксперты указывают, что россияне бесконтрольно принимают сильнодействующие медикаменты, а законодательные ограничения их продажи пока работают недостаточно эффективно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг в Совете федерации прошел круглый стол «О единстве подходов к контролю и предупреждению распространения антибиотикорезистентности». Сенатор, доктор медицинских наук Жанна Чефранова напомнила, что устойчивость к таким медикаментам — проблема планетарного масштаба. По ее словам, из-за финансовой нерентабельности фармкомпании не спешат их разрабатывать, поэтому новые препараты появляются медленнее, чем микроорганизмы успевают приспособиться к имеющимся. Однако главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов рассказал, что в последнее время в мире было разработано около 100 новых антибиотиков. В России, по его словам, появился всего один такой препарат — «Фтортиазинон» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет снижение эффективности антибиотиков одной из десяти основных глобальных угроз здоровью мирового населения. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году уровень смертности из-за нее достигнет 10 млн случаев ежегодно.

Проблема особенно обострилась во время пандемии коронавируса, заявила завкафедрой госпитальной терапии Московского государственного медуниверситета им. И. М. Сеченова Светлана Рачина. По ее словам, за один год пандемии население стало принимать антибиотики более чем на 25% чаще. И даже к концу пандемии этот показатель оставался высоким, хотя медики «прекрасно понимали, что они не нужны» при коронавирусе. С 1 сентября 2023 года правительство РФ включило их в перечень рецептурных лекарственных препаратов. Но пока это правило строго соблюдается не во всех аптеках, признала госпожа Рачина.

Это обстоятельство указывает на еще одну проблему — распространенную практику самолечения сильнодействующими препаратами.

Госпожа Рачина посетовала, что россияне обладают «очень низким уровнем знаний о том, что такое антибиотики и зачем их назначают». Роман Козлов добавил: согласно исследованию Минздрава, более 70% россиян полагают, что такие лекарства убивают вирусы — хотя они созданы для борьбы с бактериями.

Одно из самых опасных последствий антибиотикорезистентности — распространение внутрибольничных инфекций. Директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии Татьяна Припутневич привела данные: в 2023 году в России было зарегистрировано 27 124 случая заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Однако исследователи считают, что их на самом деле не менее 1,5–2 млн случаев в год. Но медучреждения скрывают реальную картину, поскольку каждый случай должен быть проверен и грозит серьезным наказанием — от штрафов до уголовных дел.

Роман Козлов напомнил, что антибиотики широко применяются в животноводстве и ветеринарии, поэтому здесь важна совместная работа Минздрава и Минсельхоза. Так, по рекомендации медицинского ведомства Минсельхоз исключил цефтриаксон из протоколов лечения мастита у коров, так как этот же препарат «важен для лечения менингита у детей».

В России утверждена Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года. Однако вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил: «чтобы этот громадный комплекс сдвинулся с места», необходимо утвердить программу финансирования фундаментальных изысканий с их последующим переводом в практику.

Затем он сообщил, что именно такую программу разработали в РАН под его руководством и проект уже направили в правительство. По его словам, цель программы — формирование «единства фундаментальной, клинической, диагностической составляющих и других моментов, которые бы обеспечили решение колоссально сложного вопроса». Научный руководитель ФИЦ биотехнологии РАН Владимир Попов уточнил, что программа подготовлена специалистами нескольких ведомств, в том числе Минздрава, Роспотребнадзора, ФМБА России. Она состоит из трех основных направлений:

изучение механизма возникновения и распространения антибиотикорезистентности;

разработка антимикробных препаратов и альтернативных методов и средств лечения, методов диагностики и профилактики инфекций у человека и животных;

совершенствование мер по мониторингу, предупреждению и ограничению распространения микроорганизмов, устойчивых к антимикробным медикаментам.

В рамках программы в ближайшие пять лет планируется разработать 67 новых препаратов. Господин Попов не уточнил, какое финансирование потребуется на реализацию программы; тем не менее господин Чехонин попросил сенаторов поддержать инициативу.

Наталья Костарнова