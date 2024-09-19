Свердловского замгубернатора Чайникова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил заместителя губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из опубликованного указа президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в указе.

Напомним, тем же указом Владимир Путин наградил председателя Свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина орденом Дружбы.

Виталий Красиков