Свердловского замгубернатора Чайникова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин наградил заместителя губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из опубликованного указа президента.
Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в указе.
Напомним, тем же указом Владимир Путин наградил председателя Свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина орденом Дружбы.