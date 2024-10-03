Главные новости за 3 октября. Сочи

На фоне новых рекомендаций Росавиации авиакомпания «Азимут» изменила график рейсов из Сочи в Тель-Авив и из Минвод в Дубай. Изменение графика движения рейсов связано с режимом использования воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана.

Следовавший из Барнаула в Сочи самолет приземлился в Омске. Экипаж принял решение совершить посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

В Сочи номерной фонд пятизвездочных отелей превысил 3 тыс. мест. С начала года в таких средствах размещения прибавилось 59 номеров (+2%).

В Сочи планируют создать межрегиональный научно-исследовательский кластер «Причерноморье». Соответствующее соглашение власти города заключили с Субтропическим научным центром РАН.

Жителям Сочи потребуется 20 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Стоимость «однушки» на курорте сейчас достигает 7–8 млн руб.

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал имущество родственников бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Также под арест попало имущество иных аффилированных лиц.

На этой неделе в Санкт-Петербурге рабочая группа администрации Сочи, Градсовета и депутатского корпуса обсуждает итоговую редакцию проекта Правил землепользования и застройки.

Росавиация продлила ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 3 ноября. Выполнение рейсов рекомендовано в период с 09:00 до 19:00 мск.

На встрече в Москве 3 октября специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаила Богданов и посол Эритреи Петроса Асгедома обсудили подготовку к первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Сочи.