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Самолет Барнаул – Сочи сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира

Следовавший из Барнаула в Сочи самолет приземлился в Омске. Экипаж принял решение совершить посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Омск Центральный.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В воздушной гавани сообщили, что самолет совершил посадку в Омске, женщина госпитализирована. Рейс в ближайшее время вылетит в Сочи. Что именно произошло с пассажиркой не уточняется.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Омске сняли с рейса в Сочи нетрезвую пассажирку. Ее задержали транспортные полицейские после сигнала с борта воздушного судна. Медосвидетельствование подтвердило наличие у женщины состояния алкогольного опьянения.

Вячеслав Рыжков

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