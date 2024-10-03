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Сочинцам потребуется 20 лет, чтобы накопить на «однушку»

Жителям Сочи потребуется 20 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Стоимость «однушки» на курорте сейчас достигает 7–8 млн руб., рассказал «Ъ-Сочи» руководитель отдела продаж AS.Realty Лев Кобяков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Двухкомнатные квартиры в Сочи оцениваются в 9–11 млн руб., что увеличивает срок накоплений до 24 лет. Трехкомнатные квартиры стоят 12–14 млн руб. Для их приобретения может потребоваться до 32 лет. Квартиры с тремя и более комнатами стоят около 16–17 млн руб. Это обременяет будущих владельцев необходимостью копить до 42 лет.

С начала 2024 года в Сочи наблюдается заметный рост активности на рынке ипотечного кредитования. Как сообщал «Ъ-Сочи», общий объем выданных ипотек достиг 223,2 млрд руб. В период с января по июль 2024 года на Кубани выдали более 55,7 тыс. ипотечных кредитов, из которых около 15% (11,1 тыс.) приходится на Сочи. Ожидается, что данная доля может вырасти до 20% в ближайшие месяцы.

Несмотря на рост числа выданных ипотек, приобретение жилья в Сочи остается финансово сложной задачей для большинства местных жителей. Средняя заработная плата в городе составляет около 65 тыс. руб., однако после учета основных расходов потенциальные покупатели имеют в распоряжении лишь 30–35 тыс. руб. в месяц для накоплений.

Мария Удовик

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