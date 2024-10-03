В Москве обсудили подготовку к конференции Россия — Африка в Сочи

На встрече в Москве 3 октября специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаила Богданов и посол Эритреи Петроса Асгедома обсудили подготовку к первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Сочи. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На встрече, состоявшейся по инициативе эритрейской стороны, господин Богданов и посол Эритреи в Москве также обсудили важные аспекты укрепления российско-эритрейских отношений. Стороны подтвердили свою решимость развивать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Ъ-Сочи» писал, что в первой встрече форума Россия — Африка будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. На мероприятии участники обсудят вопросы безопасности, торговых связей, инвестиций, развития сельского хозяйства, горнорудного комплекса, образования, здравоохранения и не только.

Мария Удовик