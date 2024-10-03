Авиакомпания «Азимут» сообщила об изменении графика полетов из Сочи в Тель-Авив
На фоне новых рекомендаций Росавиации авиакомпания «Азимут» изменила график рейсов из Сочи в Тель-Авив и из Минвод в Дубай. Изменение графика движения рейсов связано с режимом использования воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана, уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В четверг, 3 октября, рейс A45025/5026 Сочи — Тель-Авив — Сочи вылетит в 11:00 и прибудет в столицу Израиля в 14:10. Обратно борт вылетит в 15:10 и сядет в Сочи в 17:50.
Из Минвод в Дубай борт отправился в 7:30 и сядет в 12:40. Обратно самолет вылетит в 13:40 и прибудет в Минводы в 16:15.
Для каждого аэропорта указано местное время. В авиакомпании уточнили, что пассажиры рейсов с измененным графиком движения могут совершить перелет или воспользоваться вынужденным возвратом денежных средств по месту приобретения авиабилетов.
Ранее о возобновлении перелетов между Сочи и Тель-Авивом сообщила авиакомпания Red Wings. С 3 октября полеты будут выполняться в рамках предписанных Росавиацией временных ограничений. Рейсы вылетают только в дневное время.